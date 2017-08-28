Права граждан, Ирландия, финансы остаются приоритетами переговоров о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Права граждан, вопрос границ с Ирландией и решение вопроса финансовых обязательств Великобритании перед Евросоюзом являются приоритетными темами для обсуждения "развода", напомнил в своем Twitter координатор Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт за несколько часов до начала очередного раунда дискуссий Еврокомиссии и Великобритании.

Третий раунд переговоров о "разводе" должен стартовать в Брюсселе в понедельник после 18.00 мск и продлиться до четверга, 31 августа.

"Права граждан, Ирландия и разрешение финансового вопроса являются приоритетами перед переговорами о будущем", — написал он.

Еврокомиссия представляет Евросоюз на переговорах с Великобританией. Перечисленные выше вопросы относятся к первой стадии переговоров. Если на первом этапе переговоров будет достигнут необходимый прогресс, то Евросоюз будет готов выйти на вторую стадию — к обсуждению структуры будущего партнерства страны и союза, сообщалось ранее.