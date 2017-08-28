Додон считает воссоединение страны гарантией сохранения государственности

КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что воссоединение страны – это дополнительная гарантия сохранения государственности республики.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, "Молдавия, как независимое государство, имеет шанс выжить, только будучи реинтегрированным".

"Без Приднестровья, без Гагаузии легче ликвидировать государственность Молдавии. Гагаузы всегда говорят, что они хотят жить только вместе с молдаванами. В Приднестровье, где тоже граждане Молдавии, большинство также хотят быть вместе. Поэтому воссоединение страны – это дополнительная гарантия сохранения государственности республики", — сказал Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.