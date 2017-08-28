МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Проживающие и работающие в Германии мигранты в 2016 году осуществили денежные переводы в страны своего происхождения на рекордную сумму около 4,2 миллиарда евро, пишет издание Wirtschaftswoche.

По данным Центрального банка Германии (Bundesbank), эта цифра стала рекордной за время после воссоединения Германии.

Сообщается, что в 2016 году мигранты перевели своим семьям, находящимся дома, на 700 миллионов больше, чем в предыдущем. Так, например, в Сирию в прошлом году было переведено 67 миллионов евро, в то время как в 2015 году — 18 миллионов.

Однако большая часть денег через переводы семьям традиционно уходит из Германии в Турцию – на протяжении нескольких лет сумма держится на уровне около 800 миллионов евро.