В Ереване произошел пожар на химическом заводе "Наирит"

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Четыре резервуара с лак-этинолем горят на ереванском химзаводе "Наирит", сообщил РИА Новости глава спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян.

Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему присвоена вторая степень сложности. На место выехали десять пожарных расчетов и группы Центра кризисного управления. Примерно в 13.00 мск пожар был локализован.

"Здесь горят четыре резервуара с лак-этинолем. Рядом находятся еще восемь резервуаров, мы их защищаем и охлаждаем, чтобы они не взорвались. Огонь находится под контролем, угрозы его распространения нет. Мы ждем, пока огонь спадет, чтобы покрыть его пеной", — сказал Казарян.

По его словам, дым от горящего лак-этиноля не опасен. "Пострадавших во время пожара не было. Несколько спасателей надышались дымом, но им была оказана первая помощь, и они вернулись к работам по пожаротушению", — отметил глава спасательной службы.

Дым от пожара виден в нескольких районах Еревана и с автотрассы, ведущей к столице. Экологи следят за содержанием вредных веществ в воздухе.

Лак-этиноль — полупродукт производства заводов синтетического каучука. В его состав входит раствор полимеров дивинил-ацетилена в ксилольной фракции, который стабилизирован древесно-смоляным антиокислителем или антиполимеризатором.

Завод "Наирит", который в СССР был монопольным производителем хлоропренового каучука, остановлен с апреля 2010 года. В 2006 году 90% акций завода были проданы британскому консорциуму Rhinoville Property за 40 миллионов долларов. Оставшиеся 10% акций принадлежат правительству Армении. В ноябре 2016 года суд признал ЗАО "Завод Наирит" банкротом. Аудиторы оценивали необходимые инвестиции для запуска завода в 200-300 миллионов долларов.