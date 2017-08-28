Во Франции ищут девочку, пропавшую при загадочных обстоятельствах

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотни человек участвуют в поиске 9-летней девочки Маэли, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юге-востоке Франции, передает телеканал BFMTV.

Девочка вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз Маэли видели рано утром в воскресенье в зале, которая была отведена для игр детей.

В поисках ребенка участвуют до 250 жандармов, а кроме них спасатели, аквалангисты и добровольцы. В операции задействованы служебные собаки и вертолет.

В ходе поисков был прочесан близлежащий лес и река, но никаких следов девочки обнаружить не удалось. "Мы перевернули каждую травинку", — заявил телеканалу один из жандармов.

Следователи также допросили всех приглашенных на свадьбу гостей и родственников пропавшей.