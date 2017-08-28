Шторм "Харви" может лишить крова более 30 тысяч человек, считают власти США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Американские власти ожидают, что временное убежище будет предоставлено более чем 30 тысячам человек, пострадавших от тропического шторма "Харви" в американском штате Техас, заявил представитель Федерального агентства по управлению в кризисных ситуациях (FEMA) Брок Лонг.

"Мы ожидаем, что более 30 тысяч человек будут временно помещены в убежища для стабилизации ситуации и предоставления им помощи", — сказал он. По его словам, опасная ситуация в связи со штормом сохраняется. Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии, добавил Лонг.

Ураган "Харви" ранее обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.