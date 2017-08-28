Говорить о полном соблюдении "школьного перемирия" нельзя, заявили в ДНР

МАКЕЕВКА 28 авг — РИА Новости. Говорить о полном соблюдении "школьного перемирия" в Донбассе с 25 августа не приходится, заявил журналистам полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, выразив надежду, что режим прекращения огня все же будет соблюдаться.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на прошлой неделе договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти Украины не способны обеспечить соблюдение "школьного перемирия" в Донбассе.

"Говорить о том, что соблюдается перемирие, когда мы слышим каждый вечер разрыв снарядов, конечно же, не приходиться… Мы надеялись, что будет полностью прекращен огонь. Увы нет", — сказал Пушилин.

При этом он отметил, что "хлебное перемирие " выполнило свою функцию, того же ждут и от "школьного перемирия".

"Сейчас мы уже можем судить, что "хлебное перемирие" свою функцию, несмотря на критику, выполнило… Были погибшие и раненые, но не в таких количествах как это было в 2016 и 2015 годах… Надеемся что и "школьное перемирие"… тоже надежды оправдает", — сказал он.