МИД Египта: нужно поддерживать политический процесс по урегулированию в САР

МИНСК, 28 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Каир выступает за урегулирование ситуации в Сирии на основе переговоров, поддерживает женевский процесс по САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, заявил в понедельник в Минске министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Египет продвигает идею, что невозможно военное решение для возобновления стабильности в регионе. Это может произойти только через диалог, переговоры, политический процесс… Что касается Сирии, участие Египта связано с поддержкой, консолидацией сирийской национальной оппозиции, продолжением диалога по всем каналам, поощрением всех сторон, включая правительство Сирии, чтобы провести переговоры под эгидой представителей ООН и придерживаться женевского процесса", — сказал Шукри.

Он заявил, что Египет продолжает поддерживать политический процесс по урегулированию в Сирии и рассчитывает, что "стороны честно и искренне предпримут все меры для достижения консенсуса для продвижения вперед, чтобы Сирия могла идти в будущее, что соответствует стремлениям сирийского народа".

"Сирия должна быть сохранена, важна ее территориальная целостность, ее (государственные – ред.) институты должны быть сохранены, чтобы перенять ответственность по оказанию услуг (населению – ред.), для восстановления Сирии на благо ее народа, возвращения тех (жителей), кто ее покинул, а также для борьбы с террористическими организациями, которые пользуются ситуацией в стране…", — сказал министр. По его словам, необходимо устранить те условия в регионе Ближнего Востока, которые способствуют развитию терроризма.

Глава МИД Египта отметил, что такие же принципы должны применяться при урегулировании ситуации в Ливии, достижении консенсуса при обсуждении разногласий в политической сфере, что будет способствовать борьбе с терроризмом в регионе. "Мы поддерживаем соглашения в рамках ООН, а также признаем, что некоторые положения могут требовать некоторого пересмотра. И это процесс, который должны осуществить ливийцы", — добавил он.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.