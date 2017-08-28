Суд арестовал главу департамента полиции охраны Украины

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника департамента полиции охраны Украины Сергея Будника с возможностью внесения залога, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.
"По ходатайству генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом города Киева начальнику департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен (около 5 тысяч долларов — ред.) каждому", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.