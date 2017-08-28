Суд арестовал главу департамента полиции охраны Украины

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника департамента полиции охраны Украины Сергея Будника с возможностью внесения залога, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали Будника по подозрению в получении взятки в размере 96 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов). По данным генпрокурора, начальник департамента полиции охраны подозревается в том, что через посредника требовал, кроме официальных платежей, более 80 тысяч гривен (около 3,1 тысячи долларов) ежемесячно за предоставление охранных услуг. Полиция охраны является подразделением Нацполиции Украины.

"По ходатайству генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом города Киева начальнику департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен (около 5 тысяч долларов — ред.) каждому", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.