Киев не способен обеспечить соблюдение "школьного перемирия", заявили в ЛНР

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Власти Украины не способны обеспечить соблюдение "школьного перемирия" в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на прошлой неделе договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. В пресс-службе Народной милиции ЛНР ранее заявили, что украинские силовики девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР.

"Мы видим, что военно-политическое руководство Украины не способно обеспечить выполнение своими подразделениями достигнутых договорённостей о соблюдении режима прекращения огня в ходе "школьного перемирия", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.