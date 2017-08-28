Папа Франциск совершит апостольскую поездку в Мьянму и Бангладеш

ВАТИКАН, 28 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск с 27 по 30 ноября совершит апостольскую поездку в Мьянму, а с 30 ноября по 2 декабря – в Бангладеш, сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Грег Берк.

В Мьянме понтифик намерен посетить столицу Нейпьидо и крупнейший город страны Янгон, а в Бангладеш планирует побывать в Дакке.

Берк отметил, что очередной зарубежный вояж папы Римского состоится по приглашению глав государств и католических епископов соответствующих стран. Программа папского визита будет обнародована позднее.