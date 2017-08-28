Избирательные системы 30 штатов подверглись атакам хакеров, заявил Теффт

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Теффт заявил, что избирательные системы 30 из 50 штатов подверглись хакерским атакам со стороны России в ходе выборов американского президента в 2016 году.

"Насколько я понимаю, 30 из 50 штатов испытали атаки со стороны российских хакеров на избирательные комиссии", — сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы"

По его словам, "это очень обескураживает американцев, и они воспринимают это как прямую атаку на избирательную систему".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.