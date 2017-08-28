Теффт: США еще не приняли решение о поставках летального оружия на Украину

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вашингтон еще не принял решение по поставкам Киеву оборонительного летального оружия, заявил посол США в Москве Джон Теффт.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита в украинскую столицу, который состоялся на прошлой неделе.

"Окончательного решения нет, насколько я знаю", — сказал американский дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.