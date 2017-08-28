Таиланд аннулирует паспорта бывшего премьера Йинглак Чинават

БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Правительство Таиланда аннулирует таиландские паспорта бывшего премьера страны Йинглак Чинават, которая, по неподтвержденной информации, покинула Таиланд перед оглашением приговора по уголовному делу о халатности и попустительстве коррупции, заявил в понедельник премьер-министр генерал Прают Чан-Оча, выступивший перед журналистами в Доме правительства.

"Аннулирование паспортов – это стандартная процедура в таких случаях", — заявил Чан-Оча.

По информации МИД Таиланда, у Йинглак Чинават два таиландских паспорта: дипломатический, который она получала еще как глава правительства, и общегражданский.

Премьер также сказал, что власти продолжат расследование бегства Чинават из Таиланда и выяснят, в какой стране она скрывается.

"Пока точной информации о ее местонахождении нет. Запросов на ее экстрадицию мы еще никуда не направляли", — заявил Чан-Оча.

Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам. Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 годы. Резкое падение мировых цен на рис и массовые демонстрации и беспорядки в Бангкоке в 2013-м — начале 2014 года, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 миллиардов долларов.

В 2015-2017 годах Чинават присутствовала на всех 20 судебных слушаниях по своему делу, свою вину она не признала. 21 июля бывший пример произнесла в суде свою заключительную речь, а 25 июля не явилась на оглашение приговора и, по неподтвержденной информации, выехала из страны.

Источник в руководстве партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которой Чинават руководила многие годы, сообщил международным СМИ, что из Таиланда она выехала в Дубай, где проживает в эмиграции ее старший брат Таксин Чинават, также бывший премьер Таиланда, свергнутый военным переворотом в 2006 году. Кроме того, СМИ опубликовали информацию со ссылкой на силовые структуры Таиланда, что Йинглак Чинават может в скором времени попросить политическое убежище в Великобритании.