Таиланд аннулирует паспорта бывшего премьера Йинглак Чинават

БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Правительство Таиланда аннулирует таиландские паспорта бывшего премьера страны Йинглак Чинават, которая, по неподтвержденной информации, покинула Таиланд перед оглашением приговора по уголовному делу о халатности и попустительстве коррупции, заявил в понедельник премьер-министр генерал Прают Чан-Оча, выступивший перед журналистами в Доме правительства.
По информации МИД Таиланда, у Йинглак Чинават два таиландских паспорта: дипломатический, который она получала еще как глава правительства, и общегражданский.
Премьер также сказал, что власти продолжат расследование бегства Чинават из Таиланда и выяснят, в какой стране она скрывается.
"Пока точной информации о ее местонахождении нет. Запросов на ее экстрадицию мы еще никуда не направляли", — заявил Чан-Оча.
В 2015-2017 годах Чинават присутствовала на всех 20 судебных слушаниях по своему делу, свою вину она не признала. 21 июля бывший пример произнесла в суде свою заключительную речь, а 25 июля не явилась на оглашение приговора и, по неподтвержденной информации, выехала из страны.
Источник в руководстве партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которой Чинават руководила многие годы, сообщил международным СМИ, что из Таиланда она выехала в Дубай, где проживает в эмиграции ее старший брат Таксин Чинават, также бывший премьер Таиланда, свергнутый военным переворотом в 2006 году. Кроме того, СМИ опубликовали информацию со ссылкой на силовые структуры Таиланда, что Йинглак Чинават может в скором времени попросить политическое убежище в Великобритании.