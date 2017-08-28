Финский суд назвал настоящее имя подозреваемого по делу о нападении в Турку

Полиция и спасатели на месте происшествия в городе Турку, Финляндия. 18 августа 2018

Полиция и спасатели на месте происшествия в городе Турку, Финляндия. 18 августа 2018

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Финский суд назвал настоящее имя главного подозреваемого по делу о нападении с ножом в городе Турку, передает телеканал Yle.

По данным следствия, настоящее имя выходца из Марокко – Абдеррахман Буанан. Ему 22 года.

Ранее молодой человек фигурировал в судебных документах как 18-летний Абдеррахман Мехках.

Выходец из Марокко напал с ножом на прохожих в финском Турку 18 августа. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены.

Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".

Буанан прибыл в Финляндию в 2016 году, незадолго до нападения ему было отказано в предоставлении убежища. Он признал вину в нападении, но отрицает его террористические мотивы.