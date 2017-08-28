Лавров проводит встречу с эмиром Кувейта

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах проводят встречу в столице эмирата, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча Лаврова и ас-Сабаха проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что позже в понедельник российский министр также проведет переговоры со своим кувейтским коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом.

Лавров в понедельник отправился в поездку по странам Персидского залива, в ходе которой посетит Кувейт, ОАЭ и Катар.

Ожидается, что основными темами на переговорах станут кризисы в Сирии и ситуация вокруг Катара и его отношений с арабскими соседями.

Кроме того, в МИД РФ накануне поездки сообщили, что на встречах в аравийских столицах российская сторона намерена обсудить развитие традиционно дружественных отношений с этими странами, а также уделить внимание вопросам поддержания регулярного политического диалога, наращивания товарооборота и инвестиционного партнерства, проработки проектов в энергетике, металлургии, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре.