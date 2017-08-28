Китай и Индия могут решить свои проблемы сами, считает российский дипломат

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Индия в состоянии решить свои территориальные проблемы самостоятельно, без посредничества других стран, в том числе и России, заявил в понедельник посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Что касается известных осложнений между Индией и Китаем, об этом можно только сожалеть, но, откровенно говоря, мне кажется, что и наши индийские друзья, и наши китайские друзья вполне могут решить эту проблему самостоятельно. Вряд ли им нужны какие-то посредники, чтобы воздействовали на чью-то позицию. Нет такой необходимости. При том, что Россия проявляет максимально добрую волю в отношении обоих дружественных государств", — сказал российский посол на пресс-конференции в преддверии саммита БРИКС.

Отвечая на вопрос, есть ли договоренность о том, что президент России Владимир Путин может на отдельной встрече в рамках саммита БРИКС обсудить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пограничный вопрос между Индией и Китаем, российский посол подчеркнул, что Индия для России — очень важный партнер, и "подобного рода контакты носят совершенно самостоятельный характер".