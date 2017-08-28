Боржомский лес в Грузии покидают иностранные спасатели

Сотрудники противопожарной службы на месте пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу в Грузии

Сотрудники противопожарной службы на месте пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу в Грузии

ТБИЛИСИ, 28 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Спасательные бригады из соседних стран, а также иностранная спецтехника и авиация покидают Боржомское ущелье, где оказывали помощь грузинским властям в ликвидации крупного пожара в течение недели, сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Спецтехника и живая сила покидают Боржомское ущелье. Территорию уже покинули спасательно-пожарные бригады из Армении, турецкие авиационные бригады. Вскоре Грузию также покинут азербайджанский и белорусский вертолеты", — сообщается в эфире телекомпании.

Крупный пожар в лесу около курортного Боржоми возник 20 августа. Сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра периодически появлялись новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвовали 1,5 тысячи пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция, Армения и Белоруссия, готовность оказать помощь выразили Россия, США и страны ЕС.