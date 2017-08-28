Генсек ОДКБ встретится с президентом Армении в ходе визита в республику

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном во время визита в республику, который пройдет с 28 по 30 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В ходе визита Юрия Хачатурова запланирована встреча с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном", — сказал Зайнетдинов.
Ожидается, что Хачатуров также проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, главой Минобороны Вигеном Саркисяном и руководством парламента страны.
Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.