Генсек ОДКБ встретится с президентом Армении в ходе визита в республику

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном во время визита в республику, который пройдет с 28 по 30 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По словам Зайнетдинова, визит Хачатурова в Армению проводится в рамках серии поездок в государства-члены ОДКБ для обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые пройдут осенью 2017 года в Минске.

"В ходе визита Юрия Хачатурова запланирована встреча с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном", — сказал Зайнетдинов.

Ожидается, что Хачатуров также проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, главой Минобороны Вигеном Саркисяном и руководством парламента страны.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.