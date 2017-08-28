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В мире

Число участников президентской гонки в Киргизии сократилось до 24 человек

09:4328.08.2017
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© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкБишкек. Архивное фотоБишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 28 авг – РИА Новости. Число участников президентской гонки в Киргизии сократилось более чем в два раза — до 24, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ЦИК республики Нурия Ташполотова.

Подведение итогов президентских выборов в Киргизии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ЦИК: Три кандидата в президенты Киргизии отозвали заявления о регистрации
В Киргизии 31 июля завершилось выдвижение кандидатов на пост президента страны. Заявления в ЦИК об участии в выборах, назначенных на 15 октября, подали 59 кандидатов. Ряд из них позднее отозвали свои заявления. В субботу завершился прием подписных листов в поддержку кандидатов в президенты. Для регистрации в качестве кандидатов претендентам на высший государственный пост необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере около 15 тысяч долларов, а также пройти обязательное тестирование на знание государственного языка. Регистрация завершится 10 сентября.

"На сегодняшний день осталось 24 кандидата. Четыре из них уже официально зарегистрированы. Остальные в соответствии с законом о выборах находятся в процессе сбора либо рассмотрения документов, необходимых для регистрации", — сообщила собеседница агентства.

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер Киргизии зарегистрировался в качестве кандидата в президенты
По ее словам, 15 кандидатам на должность президента было отказано в регистрации в связи с тем, что они не сдали листы по сбору подписей в установленный срок, а это является нарушением закона о выборах президента. Еще пять кандидатов не представили в Центризбирком сертификаты об уровне владения государственным языком.

Официальные мандаты кандидата получили три экс-премьера страны – Темир Сариев, Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков, а также лидер парламентской партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

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