Китай пообещал помощь Индии при условии разрешения пограничного вопроса

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Двустороннее сотрудничество Индии и Китая может в значительной степени помочь Нью-Дели в борьбе с нищетой и скорейшем развитии инфраструктуры при условии преодоления пограничного вопроса в районе плато Доклам, заявил заместитель председателя образовательного комитета исследовательского института международного торгово-экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Чжан Цзяньпин.

"Индия должна еще пройти долгий путь в развитии и борьбе с нищетой, и сотрудничество с Китаем может принести ей значительные выгоды. Наша промышленность очень сильна, КНР может осуществить релокацию своих производственных мощностей в другие страны, и Индия для этого является хорошим направлением", — заявил Чжан Цзяньпин в ходе пресс-конференции в понедельник.

По словам китайского эксперта, Индия, как и ряд других азиатских стран, в настоящее время ведет борьбу с бедностью и, учитывая опыт и значительные успехи Китая в этой сфере, Пекин может оказать Нью-Дели не только финансовую поддержку, но также помощь в оценке ситуации и планировании соответствующих программ.

Он добавил, что, несмотря на все большую открытость Индии, наиболее серьезными проблемами страны остаются плохо развитая инфраструктура, нищета и высокий уровень безработицы.

При этом аналитик подчеркнул необходимость скорейшего преодоления имеющего на сегодняшний день место противостояния на границе двух стран в районе плато Доклам.

"Я считаю, что если Индия сможет разрешить вопрос на границе, так как Китай уже сделал все, что мог, и проявил достаточно сдержанности. Я также надеюсь, что предстоящий саммит БРИКС поможет в разрешении этой проблемы дипломатическим и мирным путем", — добавил эксперт.