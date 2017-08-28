МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев полагает, что сделка США и Саудовской Аравии о поставках вооружения почти на 110 миллиардов долларов похожа скорее на пиар-акцию, чем на реальную договоренность.

Президент США Дональд Трамп в мае побывал с первым визитом в Саудовской Аравии. Во время его визита была заключена сделка на поставку вооружений на 110 миллиардов долларов.

Шугаев сомневается, что за короткое время можно было подготовить такое количество контрактов по военной линии и все их подписать с финансовыми обязательствами.

"Это просто нереально. Возможно, что их кто-то пять лет готовил до самого визита. Но что-то мне подсказывает, что это больше пиар-акция, чем реальность: там указаны какие-то нереальные цифры по количеству вооружений, по его номенклатуре. Я не могу на сто процентов утверждать, что там что-то не так, но с точки зрения элементарной логики возникают вопросы", — сказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант".