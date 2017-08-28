Обнаружены тела всех десяти пропавших моряков с эсминца "Джон Маккейн"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВМС США обнаружили тела всех десяти пропавших моряков c эсминца "Джон Маккейн", который на минувшей неделе столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, и установили их личности, говорится в заявлении американского флота.

"Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному момент обнаружили останки всех десяти моряков", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС, которые ранее сообщили об обнаружении двух из десяти пропавших.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения. Морская и портовая администрация (MPA) Сингапура сообщила, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с американским кораблем, не пострадал.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.