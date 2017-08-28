МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Взаимодействие России с Ираном и Ливией не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы строго соблюдаем все международные обязательства, которые на себя взяли. У нас есть документы, которые приняла Организация Объединенных Наций, и последовавшие за этим соответствующие указы руководства страны. Это касается и Ливии, и Ирана", — рассказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

Он добавил, что сейчас РФ обсуждает с Ираном вопросы обслуживания ранее поставленных систем ПВО, однако у российской стороны есть полное право легально с точки зрения международных норм обслуживать эту технику. "Так что в этом никакого нарушения нет", — подчеркнул Шугаев.

Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.

В прошлом году, после сделки Ирана с "шестеркой" по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят. В середине декабря 2016 года посол Ирана в РФ Мехди Санаи сообщал, что Россия завершила поставки С-300 в Иран.