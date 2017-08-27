В ЮАР мужчина открыл стрельбу со сцены театра по зрителям

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мужчина взобрался на сцену и открыл беспорядочную стрельбу по зрителям в театре южноафриканского города Йоханнесбург, один человек погиб, семь получили ранения, сообщает портал news24.

Инцидент произошел в воскресенье утром в городском театре Hillbrow Theatre, где проходил концерт музыкальной группы.

"Подозреваемый вскочил на сцену, когда выступала группа. Затем он схватил микрофон и заявил, что концерта не будет до тех пор, пока ему не вернут украденный мобильный телефон", — сообщил представитель полиции, полковник Лунгело Дламини (Lungelo Dlamini). "Когда зрители попытались вмешаться, он открыл беспорядочную стрельбу и попал в восьмерых", — добавил он.

Затем мужчина скрылся. В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего.