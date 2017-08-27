Трамп пообещал посетить пострадавший от урагана Техас

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении при первой возможности посетить пострадавший от урагана "Харви" штат Техас.

"Я поеду в Техас, как только поездка будет возможна без причинения неудобств. В центре внимания должно быть спасение жизней и обеспечение безопасности", — написал президент в Twitter.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.