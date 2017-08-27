Летное поле аэропорта в Техасе закрыли из-за воды на ВПП

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Летное поле аэропорта Уильяма Хобби (HOU) в городе Хьюстон (штат Техас) закрыто из-за стоячей воды на взлетно-посадочных полосах, сообщается в Twitter воздушной гавани.

Как ранее сообщало агентство Рейтер, полиция Хьюстона подтвердила гибель второго человека из-за урагана "Харви" в штате Техас. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.

"Летное поле закрыто из-за стоячей воды на взлетно-посадочных полосах. Нет прибывающих и вылетающих рейсов. Просьба проверять статус авиарейсов перед прибытием в HOU", — говорится в сообщении.

Airfield is closed due to standing water on runways. No inbound/outbound flights. Please check flight status before coming to HOU #HOUWX — Hobby Airport (@HobbyAirport) 27 августа 2017 г.

​Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.