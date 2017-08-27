Саудовские СМИ рассказали о самых нелепых случаях развода в стране

ДУБАЙ, 27 авг — РИА Новости. Подданный Саудовской Аравии решил развестись с женой после того, как она забыла положить голову барана на блюдо с едой, подаваемое гостям, сообщила саудовская газета "Аль-Ватан". Издание сделало подборку самых странных причин развода в Саудовской Аравии за последнее время.
Серию самых странных причин развода в Саудовской Аравии венчает случай расторжения брака мужчиной после того, как жена решила взять его за руку.
Как отметил специалист по брачным отношениям из Саудовской Аравии Хамуд аль-Шамри, раньше в королевстве не разводились по таким поводам, потому что не было существующего сейчас противоречия между традициями и развитием общества в современных реалиях.
За последние годы количество разводов в королевстве увеличилось на 20%.