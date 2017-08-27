МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь не считает помилование Дональдом Трампом своего сторонника — экс-шерифа Джо Арпайо, признанного ранее виновным в неуважении к суду — сигналом президента США свидетелям в расследовании "вмешательства РФ" в американские выборы.
"Благосклонность Трампа ограничена, свидетели могут по-прежнему быть принуждены к даче показаний, а помилования применяются только к федеральным преступлениям", — отметил он.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию является экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
Any witness counting on a Russia investigation pardon should think again. https://t.co/Hlib0hG9rB— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 27 августа 2017 г.