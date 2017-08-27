В США призвали фигурантов дела о "связях с Россией" не надеяться на Трампа

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь не считает помилование Дональдом Трампом своего сторонника — экс-шерифа Джо Арпайо, признанного ранее виновным в неуважении к суду — сигналом президента США свидетелям в расследовании "вмешательства РФ" в американские выборы.

Арпайо долгое время занимал пост шерифа одного из округов Аризоны, отметившись предельно жестким отношением к нелегальным иммигрантам. Трамп заявил, что Арпайо осудили за то, что он "делал свою работу". Комментируя это помилование, конгрессмен-демократ Адам Шифф ранее заметил, что решение президента США может послать сигнал тем, в отношении кого проводится расследование в связи с предполагаемыми связями между членами предвыборного штаба Трампа и РФ, а также "вмешательства России" в выборы в США, что им следует "молчать, оставаться верными и получить помилование".

"Любому свидетелю, рассчитывающему на помилование в связанном с РФ расследовании, следует подумать еще раз", — написал Блюменталь в Twitter

"Благосклонность Трампа ограничена, свидетели могут по-прежнему быть принуждены к даче показаний, а помилования применяются только к федеральным преступлениям", — отметил он.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию является экс-глава ФБР Роберт Мюллер.