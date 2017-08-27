Береговая охрана США помогает судам, заблокированным из-за урагана "Харви"

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Береговая охрана США взяла под контроль два круизных лайнера, которые не могут зайти в американские порты Мексиканского залива из-за урагана "Харви", сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, три лайнера с 20 тысячами пассажиров на борту ожидали захода в порт Галвестон. Два из них были направлены в пятницу в Новый Орлеан, третий остался у острова Косумель.

"Мы ведем переговоры со связными круизных лайнеров, а также с властями города Галвестона и администрацией порта Галвестон, чтобы узнать о возможности получения разрешения на вход для этих судов", — цитирует агентство заявление представителя береговой ораны.

Сообщается также, что в субботу сотрудникам береговой охраны удалось спасти 15 человек с терпящих бедствие судов в Мексиканском заливе, недалеко от порта Аранзас.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. По последним данным, жертвой стихии стал один человек, более 10 пострадали.