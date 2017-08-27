Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Ликвидация последствий обрушившегося на Техас мощного урагана "Харви" может обойтись штату в 40 миллиардов долларов, пишет издание Daily Mail.

"Восемь миллионов жителей (Техаса) были предупреждены о том, что худшее еще впереди", — пишет газета.

Издание отмечает, что "потрясенные шоком сотни тысяч техасцев на побережье Мексиканского залива начали подбирать кусочки разрушенных домов", а "ликвидация последствий штату может обойтись в 40 миллиардов долларов".

Ранее СМИ сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших в результате урагана "Харви".

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.