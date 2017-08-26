ИГ* взяло ответственность за атаку на военных в Брюсселе

Полицейские на месте нападения террориста с ножом на военнослужащих в Брюсселе. Архивное фото

Полицейские на месте нападения террориста с ножом на военнослужащих в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за пятничную атаку на военных в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер.

Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки.

Личность нападавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурировал в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В феврале 2017 года мужчина привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала атаку как теракт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.