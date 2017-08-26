Трамп напомнил о дождях и наводнениях после урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Последствия обрушившегося на Техас урагана "Харви" проявятся в последующие дни в виде сильных дождей и наводнений, заявил президент США Дональд Трамп.

В Белом доме сообщили, что Трамп и вице-президент Майк Пенс провели в субботу совещание на тему урагана "Харви" в режиме телеконференции с членами администрации. Президент заявил о важности вовлеченности всех министерств и агентств в помощь ликвидации последствий "Харви".

"Он (Трамп) напомнил своей команде, что полное проявление последствий этой бури произойдет в течение следующих нескольких дней в виде сильных дождей и наводнений. Он (Трамп) благодарит многие добровольческие и религиозные организации, которые посвящают свое время и силы помощи своим согражданам", — говорится в заявлении Белого дома.

Президент США проводит выходные в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде неподалеку от Вашингтона. Вице-президент Майк Пенс отменил поездку по стране и намерен провести выходные в Вашингтоне, чтобы следить за ураганом.

Основная часть работы по реагированию на стихийные бедствия в США ложится на местные власти и власти штатов. Однако президент может объявить тот или иной штат зоной стихийного бедствия, что позволит выделить штатам помощь из федерального бюджета.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

Ураган "Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане.