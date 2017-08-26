В результате урагана "Харви", обрушившегося на Техас, никто не погиб

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Информации о погибших в результате обрушившегося на побережье американского Техаса урагана "Харви" нет, заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Грег Эббот.

"Пока информации о жертвах (урагана) нет", — сказал он.

Эббот добавил, что будет работать с местными властями для уточнения этой информации.

По его словам, до сих пор остается опасность крайне серьезного наводнения. Эббот рассказал, что 1 тысяча человек вовлечена в поисковые и спасательные операции. Около 1,8 тысячи военных также будут помогать для наведения порядка после урагана.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.