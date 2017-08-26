Оператор иракского телеканала стал жертвой атаки смертника в Талль-Афаре

Бои за Талль-Афар в Ираке. Архивное фото

Бои за Талль-Афар в Ираке. Архивное фото

ТАЛЛЬ-АФАР (Ирак), 26 авг — РИА Новости. Оператор иракского телеканала "Кербела" стал жертвой атаки смертника во время освещения операции иракских военных по освобождению города Талль-Афар, сообщил РИА Новости местный источник.

Иракские военные с 20 августа ведут бои за освобождение Талль-Афара — крупного оплота террористов ИГ* к западу от Мосула.

"Оператор канала "Кербела" Суджад Наджм погиб при атаке смертника на востоке Талль-Афара, и пострадал (его коллега — ред.) Хусейн Хафаджи", — сообщил источник.

По его данным, еще один оператор местного телевидения пострадал во время боев на западе города.

Телеканал "Кербела" подтвердил гибель своего сотрудника.

Как ранее сообщил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари, военные контролируют около 70% города. В субботу под их контролем оказалась старая цитадель в центре Талль-Афара.

* Террористическая организация, запрещенная в России.