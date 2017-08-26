Внутри урагана. Ученые и пользователи сети делятся фото и видео "Харви"

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Не только простые техасцы делятся фотографиями и видео урагана "Харви". Ученые также стараются от них не отставать.

Так, летчики Национального управления океанических и атмосферных исследований США сняли на видео полет через ураган.

Также в сети опубликовали фото "сердца урана", снятое учеными. Однако автор поста не указывает те же ли самые это летчики, что пролетели через "Харви".

Picture taken from a scientific airplane flying right into the heart of Hurricane #Harvey. Nature can be wild but it is always beautiful. pic.twitter.com/ou01B1lwKa — Damien ERNST (@DamienERNST1) 26 августа 2017 г.

​Местные жители в свою очередь делятся в сети масштаб разгула стихии на земле.

Street lights are down outside the Omni. But, they are still on. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/oCdoCBRomy — Rachel Denny Clow (@CallerClow) 26 августа 2017 г.

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"Харви" обрушился на тихоокеанское побережье в Техасе в ночь на 26 августа. В центре порыва ветра достигают 215 километров в час. Это самый мощный ураган со времен "Катрины", в результате которого в 2005 году погибли больше 1000 человек.

Изначально ему была присвоена четвертая категория, но позже ее понизили до первого уровня. У урагана "Катрина", из-за которого в 2005 году в США погибли более 1000 человек, была пятая категория.

Пока сообщается о примерно десяти пострадавших от "Харви". Кроме того, СМИ сообщают о серьезных разрушениях в отдельных районах Техаса. При этом тысячи американцев остались без электричества.

По данным специалистов Национального центра США по предупреждению ураганов, в ближайшие дни в Техасе из-за сильных ливней ожидается катастрофическое наводнение.