ЗАВИДОВО (Тверская область), 26 авг — РИА Новости. Военные Афганистана способны бороться с террористической группировкой ИГ* и радикальным движением "Талибан"* без помощи американских военных, заявил РИА Новости посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кочай.

"Мы хотели, чтобы американские войска и войска других западных стран, которые имеют близкие отношения с Афганистаном, давным-давно уехали из Афганистана. У нас сейчас есть очень сильные войска. Они борются с терроризмом — против "Талибана", против ДАИШ* (арабский акроним ИГ* — ред.). Мы можем это делать", — сказал Кочай, комментируя новую стратегию США по Афганистану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.

Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

* организация, запрещенная на территории России