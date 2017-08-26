Россия представила варенья из чеснока и мяты на фестивале в Азербайджане

БАКУ, 26 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Варенья из чеснока и мяты, представленные российской делегацией на пятом международном фестивале варенья в Азербайджане вызвали интерес посетителей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пятый международный фестиваль варенья открылся в субботу в азербайджанской Габале, свою продукцию представляют также производители из России. Фестиваль проходит при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, исполнительной власти Габалинского района, Центра национальной кулинарии и Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана.

"В целом мы представили 13 видов различных варений", — рассказала РИА Новости производитель Алина Барсегова.

По её словам, для приготовления варений использовано "все максимально вкусное и полезное".

"Варенье из чеснока и крыжовника — это не просто варенье, его можно использовать в качестве соуса к мясным блюдам. Оно является универсальным, обладает остротой", — сказала она.

В рамках фестиваля ожидается также визит президента Всемирной ассоциации кулинаров (WACS) Томаса А. Гуглера. Он является самым титулованным в мире кулинаром и возглавит международное жюри на конкурсе.

На фестивале свою продукцию продемонстрируют производители варенья из 30 регионов Азербайджана, а также из России, Ливана, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Хорватии, Словакии, Украины, Ирана, Казахстана, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран. Производители примут участие в фестивале, представив варенье из черешни, ежевики, клубники, айвы, грецких орехов, абрикоса, лепестков роз, сливы. Оценивать представленную продукцию будет международное жюри.