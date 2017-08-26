В Совфеде призвали Польшу не беспокоится из-за учений России и Белоруссии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ходе учений Россия действует в рамках международных норм, Польше не о чем беспокоиться, заявил РИА Новости в субботу первый зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил агентству PAP, что Варшава опасается, что после учений "Запад-2017" российские войска будут дислоцированы возле восточной границы Польши.

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября.

"К хору западных политиков, искусственно нагнетающих напряженность вокруг учений "Запад-2017", добавился министр обороны Польши Антонии Мачеревич. Однако для подобной истерии никаких оснований нет", — сказал Клинцевич.

По его словам, Россия и Белоруссия в определении целей и задач предстоящих учений, в расстановке их приоритетов исходят из ситуации на европейском континенте в данный конкретный момент, "действуя исключительно в рамках соответствующих международных норм и соглашений".

"Вместе с тем, в этих рамках на основе взаимной договоренности наши страны вправе принимать любые решения, обеспечивающие их безопасность", добавил он.

"Польше абсолютно не о чем беспокоиться. Могу только рекомендовать ее руководству избегать во время учений любых провокаций", — заключил Клинцевич. —0-