Число жертв атаки боевиков на лагерь полиции в Кашмире выросло до трех

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг — РИА Новости. По меньшей мере трое полицейских погибли в результате нападения боевиков на лагерь полиции в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает агентство ANI.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шестерых раненных.

По данным агентства, двое пострадавших полицейских скончались от полученных ранений.

Боевики напали на расположение полиции в городе Пулвама в субботу около 04.30 (02.00 мск). Они проникли в одно из зданий полиции, после чего открыли огонь, а также использовали ручные гранаты.

Сотрудников полиции штата и Сил полиции центрального резерва (CRPF) эвакуировали из комплекса, где по-прежнему укрываются террористы. Продолжается операция по их нейтрализации.