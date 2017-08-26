ВВС Индии рассчитывают дополнительно закупить 36 истребителей Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии рассчитывают закупить новую партию французских истребителей Rafale, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в минобороны.

По данным газеты, ВВС представили доклад, в котором выдвинули доводы в пользу закупки в долгосрочной перспективе 36 новых французских истребителей, объясняя это "операционной необходимостью". При этом источник издания отмечает, что "окончательное решение пока не принято".

Среди аргументов ВВС называется более низкая стоимость возможного контракта на дополнительную партию. Изначальный контракт на 36 истребителей, подписанный в сентябре прошлого года, оценивается в 7,8 миллиарда евро. Сумма контракта на дополнительную партию и затраты на введение техники в строй составят чуть более 60% от суммы первоначальной сделки. Так, отмечается, что для новой партии не нужно будет создавать дополнительную инфраструктуру, так как истребители могут разместиться на базах Хасимара (Западная Бенгалия) и Амбала (Харьяна), создаваемых для первых 36 самолетов.

Первоначально Франция и Индия вели переговоры о поставке 126 истребителей Rafale, но из-за высокой стоимости это число снизилось до 36 самолетов. В силу этого Индия рассматривает различные варианты увеличения парка истребителей. Так, в конце 2016 года руководство ВВС Индии заявляло, что в течение следующих десяти лет планируется принять на вооружение 200-250 новых истребителей.