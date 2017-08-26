В Южной Корее проверили оборонную стратегию в ходе заседания Совбеза

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Власти Южной Кореи в ходе заседания Совета национальной безопасности, созванного в связи с пуском ракет Северной Кореей, провели проверку оборонной стратегии своих войск, передает агентство Рёнхап.

"Они также решили более тщательно заняться проходящими в данный момент учениями Ulchi Freedom Guardian", — сообщил старший секретарь президента страны Мун Чжэ Ина по связям с общественностью. Ulchi Freedom Guardian (UFG) — это ежегодные совместные маневры Южной Кореи и США.

Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из ракет взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Американские военные сообщили, что пуски не представляли угрозы ни для американского Гуама, которому ранее угрожал Пхеньян, ни для Северной Америки.

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