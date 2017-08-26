Сожитель убитой в США россиянки будет претендовать на опеку ее сына

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Бойфренд убитой бывшим мужем в США россиянки Натальи Морозовой может претендовать на опекунство над ее девятилетним сыном, после того как отец ребенка был убит полицией, свидетельствует запись организаторов сбора средств на ее похороны.

Полиция Лос-Анджелеса 22 августа застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России. Ранее генеральное консульство РФ в Сан-Франциско сообщило, что ввиду наличия у мальчика гражданского паспорта вопрос опекунства над ним будет рассматривать суд США.

"Сын Натальи (Даниил Морозов) в настоящее время взят под опеку органов соцобеспечения. Единственная семья, которая у него есть здесь в США, — это Джесси (СМИ называют его фамилию — Гонсалес) и его семья", — говорится на сайте Go Fund Me, организаторы которого хотят собрать 20 тысяч долларов на захоронение Натальи в США или отправку ее тела в Россию.

"Наталья жила в США 19 лет, и в свои девять лет ее сын считает это место своим домом. Семья Джесси верит, что Наталья хотела бы, чтобы он был с ним", — пишут авторы акции. По их информации, Джесси является тренером по тхэквондо, сын Натальи был одним из его учеников.

По словам организаторов акции, бенефициаром сбора средств будет бойфренд погибшей женщины. Они также публикуют фотографии Натальи и ее сына, в том числе на отдыхе с Джесси, в домашней обстановке.

В свою очередь родной дядя Даниила Андрей Морозов, прибывший в США искать опеки над своим племянником, заявил в пятницу в интервью РИА Новости, что считает угрозой своим усилиям по достижению опекунства появление "американского гражданина" и его заявление о том, что "он будет бороться за право стать отцом".

"Человек, который никогда не воспитывал этого ребенка, который не имеет к нему никакого отношения, сейчас лживыми всякими сообщениями пытается как-то сделать так, чтобы семья не получила ребенка. Я считаю, что это бесстыдно", — сказал мужчина по телефону из Лос-Анджелеса.

Он выразил опасение, что родные погибшей Натальи Морозовой "могут поддержать" притязания американца.