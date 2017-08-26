Знакомые убитой в США россиянки собирают деньги на ее похороны

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Знакомые осуществляют сбор средств на захоронение убитой в Калифорнии бывшим мужем россиянки Натальи Морозовой, свидетельствует объявление на сайте Go Fund Me.

Полиция Лос-Анджелеса 22 августа застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России. Ранее генеральное консульство РФ в Сан-Франциско сообщило, что ввиду наличия у мальчика гражданского паспорта вопрос опекунства над ним будет рассматривать суд США.

"Живущие в России мать и сестра Натальи не имеют многого, но они могут приехать в США, чтобы быть здесь во время похоронных церемоний или отправить ее (тело) в Россию для захоронения. Мы собираем средства, чтобы либо оплатить их перелет и поездку, либо отправить Наталью обратно в Россию", — говорится в послании организаторов сбора средств.

К настоящему времени им удалось собрать 10 тысяч долларов, половину от заявленной ими суммы.

Сбор денег осуществляют знакомые семьи Джесси, мужчины, который, по их словам был "семьей" Натальи Морозовой и ее сына.

"Джесси, бойфренд Натальи, будет бенефициаром сбора средств", — сообщают организаторы, которые также публикуют фотографии Натальи и ее сына, в том числе на отдыхе с Джесси, в домашней обстановке.

"Наталья, ее друг Джесси жили вместе как семья. Семья Джесси оказывала большую поддержку Наталье и ее сыну, в то время как она судилась с Константином (Морозовым) по поводу развода и опеки над сыном", — говорится в сообщении.