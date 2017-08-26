ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Влиятельный сотрудник Белого дома Себастьян Горка, занимавший пост заместителя помощника президента, подал в отставку, сообщил телеканал CNN.

Причины отставки Горки пока не называются.

При этом ранее на этой неделе три сенатора-демократа потребовали от Белого дома прояснить вопрос, не находится ли Горка под расследованием за сокрытие членства в ультраправой организации в Венгрии. Горка, родившийся в Великобритании в венгерской семье, вызвал споры, появившись в январе на людях с "Орденом витязя" — наградой, вручавшейся в Венгрии при фашистском режиме Миклоша Хорти в годы Второй мировой войны.

Горка — деятель консервативного движения, известный громкими интервью. Он считался одним из близких помощников Трампа, называл себя "питбулем президента".

Горка стал очередным отставником Белого дома за те семь месяцев, что у власти находится администрация Трампа. Ранее в администрации уже увольнялись глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, ведущий советник президента Стивен Бэннон. Рекорд по скоротечности пребывания поставил экс-директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который пробыл в должности 10 дней.