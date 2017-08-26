Южнокорейские военные определили, куда был направлен пуск ракет КНДР

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Субботний пуск северокорейских ракет был произведен на северо-восток, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов.

В большинстве случаев КНДР выпускает ракеты на юго-восток — в сторону исключительной экономической зоны Японии.

"Сегодня в 6.49 (0.49 мск) Северная Корея произвела пуск нескольких ракет малой дальности неопределенного типа в районе Киттэрён провинции Канвондо в северо-восточном направлении в Восточном море (корейское название Японского моря) на уровне южного края побережья у порта Кимчхэк. Дальность полета составила 250 километров, США и Республика Корея изучают дополнительные данные", — говорится в заявлении южнокорейских военных.

Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что пуск двух из них завершился неудачей, а одна взорвалась вскоре после пуска.