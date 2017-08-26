МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 15 тысяч человек, находящихся на борту трех круизных лайнеров компании Carnival Cruise Line, не смогут вернуться в штат Техас в эти выходные из-за надвигающегося на него урагана "Харви", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Урагану "Харви", который в ближайшие часы обрушится на побережье Техаса в Мексиканском заливе, присвоена четвертая категория при максимальной пятой. В настоящее время "Харви" находится в 70 километрах от города Корпус Кристи и движется к нему со скоростью до 13 километров в час. По данным на 18.00 местного времени (2.00 мск субботы), скорость ветра в центре урагана достигает 215 километров в час.

Как сообщили в судоходной компании, судна Carnival Freedom и Carnival Valor находятся в море и будут оставаться на безопасном расстоянии от стихии. Они должны были прибыть в порт города Галвестон (штат Техас) в субботу, однако вместо этого будут вынуждены сделать остановку в Новом Орлеане. На борту каждого из суден находится почти пять тысяч человек.

Третье судно Carnival Breeze с шестью тысячами человек должно было вернуться в город в воскресенье. Ночь на субботу пассажиры и члены экипажа проведут на мексиканском острове Косумель. Позже судно направится в сторону Техаса, чтобы быть неподалеку, когда порт Галвестона снова откроется.