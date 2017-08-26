Южная Корея созвала Совет безопасности в связи с пуском ракет КНДР

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Южной Корее созвано заседание Cовета национальной безопасности в связи с пуском нескольких ракет Северной Кореей, передает агентство Рёнхап.

По данным южнокорейских военных, КНДР в субботу утром выпустила несколько ракет малой дальности в Японское море из провинции Канвондо. Они пролетели около 250 километров.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.