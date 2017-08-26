В США зафиксировали пуск КНДР трех баллистических ракет малой дальности

Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Архивное фото

Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Тихоокеанское командование вооруженных сил США зафиксировало пуск Северной Кореей трех баллистических ракет малой дальности, передает агентство Рейтер.

По данным американских военных, одна запущенная КНДР ракета "взорвалась почти сразу", две другие вышли из строя в полете. В США заявили, что запущенные КНДР ракеты не угрожали Гуаму или Северной Америке.

"Первая и третья ракеты… вышли из строя во время полета. Вторая, запущенная в 12.07 (01.07 мск), взорвалась почти сразу",- говорится в поступившем в РИА Новости заявлении командования.

В США заявили, что запущенные КНДР ракеты не угрожали Гуаму или Северной Америке.

"Мы работаем с другими ведомствами над получением подробностей", — значится в документе.

Как сообщали ранее южнокорейские военные, Северная Корея в субботу утром выпустила несколько ракет малой дальности в Японское море из провинции Канвондо. Они пролетели около 250 километров.

Ранее на этой неделе госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что КНДР "продемонстрировала определенный уровень сдержанности" и не исключил диалог с Пхеньяном "в ближайшем будущем".

До этого президент США Дональд Трамп обменялся с Ким Чен Ыном открытыми угрозами: северокорейский лидер пригрозил запустить ракеты в направлении американского атолла Гуам в Тихом океане, а Трамп пообещал за это обрушить на КНДР "огонь и ярость, которых мир не видывал". Затем оба лидера снизили градус риторики.

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