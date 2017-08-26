Спецпрокурор Мюллер изучит возможную роль Флинна в "российском деле"

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Спецпрокурор министерства юстиции по расследованию "вмешательства России" в выборы в США и связи Трампа с РФ Роберт Мюллер изучает роль экс-советника президента Трампа Майкла Флинна, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, которое ссылается на знакомые с ситуацией анонимные источники, спецпрокурор Мюллер изучает, "играл ли роль, и если да, то какую, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн или его сын, и участвовали ли они в частных попытках получить у русских хакеров электронные письма Хиллари Клинтон".

Как сообщает издание, следователи заинтересовались возможной ролью Флинна в связи с заявлением политического активиста-республиканца Питера Смита, который пытался, по его собственным заявлениям, получить у хакеров часть переписки Клинтон.

В рамках расследования следователи проводят допросы и собирают данные о возможной причастности Флинна к этим усилиям.

Генерал-лейтенант Майкл Флинн в феврале подал в отставку после того, как неверно информировал Белый дом о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.